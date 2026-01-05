- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
28 (75.67%)
Negociações com perda:
9 (24.32%)
Melhor negociação:
19.08 UST
Pior negociação:
-31.67 UST
Lucro bruto:
152.99 UST (13 098 pips)
Perda bruta:
-175.27 UST (17 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (75.34 UST)
Máximo lucro consecutivo:
77.65 UST (12)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
77.81%
Último negócio:
17 minutos atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
7 (18.92%)
Negociações curtas:
30 (81.08%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.60 UST
Lucro médio:
5.46 UST
Perda média:
-19.47 UST
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-172.45 UST)
Máxima perda consecutiva:
-172.45 UST (9)
Crescimento mensal:
-92.15%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
96.18 UST
Máximo:
172.93 UST (97.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.45% (172.99 UST)
Pelo Capital Líquido:
33.72% (54.60 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|-22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|-4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-92%
0
0
USD
USD
173
UST
UST
4
5%
37
75%
100%
0.87
-0.60
UST
UST
97%
1:500