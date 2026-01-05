SinaisSeções
Aleksandr Dementev

FaUXAU

Aleksandr Dementev
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -92%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
28 (75.67%)
Negociações com perda:
9 (24.32%)
Melhor negociação:
19.08 UST
Pior negociação:
-31.67 UST
Lucro bruto:
152.99 UST (13 098 pips)
Perda bruta:
-175.27 UST (17 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (75.34 UST)
Máximo lucro consecutivo:
77.65 UST (12)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
77.81%
Último negócio:
17 minutos atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
7 (18.92%)
Negociações curtas:
30 (81.08%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.60 UST
Lucro médio:
5.46 UST
Perda média:
-19.47 UST
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-172.45 UST)
Máxima perda consecutiva:
-172.45 UST (9)
Crescimento mensal:
-92.15%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
96.18 UST
Máximo:
172.93 UST (97.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.45% (172.99 UST)
Pelo Capital Líquido:
33.72% (54.60 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ -4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.08 UST
Pior negociação: -32 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +75.34 UST
Máxima perda consecutiva: -172.45 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 15:06
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 1.19% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.79% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
