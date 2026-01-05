- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
724
Negociações com lucro:
361 (49.86%)
Negociações com perda:
363 (50.14%)
Melhor negociação:
2 711.52 USD
Pior negociação:
-2 030.95 USD
Lucro bruto:
156 142.36 USD (77 153 pips)
Perda bruta:
-125 963.96 USD (62 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (927.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 115.02 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.06%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
589
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
9.43
Negociações longas:
403 (55.66%)
Negociações curtas:
321 (44.34%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
41.68 USD
Lucro médio:
432.53 USD
Perda média:
-347.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 257.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 797.60 USD (3)
Crescimento mensal:
15.09%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
397.05 USD
Máximo:
3 201.10 USD (1.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.42% (3 201.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.34% (785.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|724
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
