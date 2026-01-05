SinaisSeções
Beni Saputra

BOT SAKTI

Beni Saputra
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 15%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
724
Negociações com lucro:
361 (49.86%)
Negociações com perda:
363 (50.14%)
Melhor negociação:
2 711.52 USD
Pior negociação:
-2 030.95 USD
Lucro bruto:
156 142.36 USD (77 153 pips)
Perda bruta:
-125 963.96 USD (62 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (927.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 115.02 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.06%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
589
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
9.43
Negociações longas:
403 (55.66%)
Negociações curtas:
321 (44.34%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
41.68 USD
Lucro médio:
432.53 USD
Perda média:
-347.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 257.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 797.60 USD (3)
Crescimento mensal:
15.09%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
397.05 USD
Máximo:
3 201.10 USD (1.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.42% (3 201.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.34% (785.48 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 724
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 711.52 USD
Pior negociação: -2 031 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +927.81 USD
Máxima perda consecutiva: -1 257.06 USD

2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
