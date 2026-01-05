- Crescimento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
8 (27.58%)
Negociações com perda:
21 (72.41%)
Melhor negociação:
3.07 USD
Pior negociação:
-2.94 USD
Lucro bruto:
14.92 USD (1 528 pips)
Perda bruta:
-16.97 USD (1 585 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (5.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.02 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
89.95%
Depósito máximo carregado:
1.12%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
29 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
1.87 USD
Perda média:
-0.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-10.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.21 USD (14)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.84 USD
Máximo:
10.21 USD (1.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.28% (10.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.24% (1.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-57
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.07 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +5.22 USD
Máxima perda consecutiva: -10.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
