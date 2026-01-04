SinaisSeções
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 93%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
73 (87.95%)
Negociações com perda:
10 (12.05%)
Melhor negociação:
23.60 UST
Pior negociação:
-5.40 UST
Lucro bruto:
365.92 UST (6 859 pips)
Perda bruta:
-64.29 UST (234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (65.39 UST)
Máximo lucro consecutivo:
82.26 UST (14)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
22.78
Negociações longas:
57 (68.67%)
Negociações curtas:
26 (31.33%)
Fator de lucro:
5.69
Valor esperado:
3.63 UST
Lucro médio:
5.01 UST
Perda média:
-6.43 UST
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.45 UST)
Máxima perda consecutiva:
-5.40 UST (1)
Crescimento mensal:
4.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 UST
Máximo:
13.24 UST (4.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.95% (12.94 UST)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.60 UST
Pior negociação: -5 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +65.39 UST
Máxima perda consecutiva: -0.45 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Sem comentários
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
