- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
73 (87.95%)
Negociações com perda:
10 (12.05%)
Melhor negociação:
23.60 UST
Pior negociação:
-5.40 UST
Lucro bruto:
365.92 UST (6 859 pips)
Perda bruta:
-64.29 UST (234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (65.39 UST)
Máximo lucro consecutivo:
82.26 UST (14)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
22.78
Negociações longas:
57 (68.67%)
Negociações curtas:
26 (31.33%)
Fator de lucro:
5.69
Valor esperado:
3.63 UST
Lucro médio:
5.01 UST
Perda média:
-6.43 UST
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.45 UST)
Máxima perda consecutiva:
-5.40 UST (1)
Crescimento mensal:
4.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 UST
Máximo:
13.24 UST (4.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.95% (12.94 UST)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.60 UST
Pior negociação: -5 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +65.39 UST
Máxima perda consecutiva: -0.45 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
