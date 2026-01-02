- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
21.16 USD
Pior negociação:
-7.74 USD
Lucro bruto:
90.03 USD (52 177 pips)
Perda bruta:
-7.74 USD (7 739 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (88.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88.02 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.76
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
10.63
Negociações longas:
5 (50.00%)
Negociações curtas:
5 (50.00%)
Fator de lucro:
11.63
Valor esperado:
8.23 USD
Lucro médio:
10.00 USD
Perda média:
-7.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-7.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.74 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.74 USD (6.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|82
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.16 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +88.02 USD
Máxima perda consecutiva: -7.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
