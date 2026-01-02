- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
4 (40.00%)
Negociações com perda:
6 (60.00%)
Melhor negociação:
60.00 USD
Pior negociação:
-60.18 USD
Lucro bruto:
158.32 USD (5 743 pips)
Perda bruta:
-239.35 USD (10 743 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (130.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.38 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
66.26%
Depósito máximo carregado:
6.79%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
4 (40.00%)
Negociações curtas:
6 (60.00%)
Fator de lucro:
0.66
Valor esperado:
-8.10 USD
Lucro médio:
39.58 USD
Perda média:
-39.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-162.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.77 USD (4)
Crescimento mensal:
-8.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
81.03 USD
Máximo:
211.41 USD (18.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.70% (211.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.57% (209.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.00 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +130.38 USD
Máxima perda consecutiva: -162.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
USD
919
USD
USD
1
0%
10
40%
66%
0.66
-8.10
USD
USD
19%
1:100