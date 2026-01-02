SinaisSeções
Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 464
Negociações com lucro:
970 (66.25%)
Negociações com perda:
494 (33.74%)
Melhor negociação:
110.35 NZD
Pior negociação:
-31.82 NZD
Lucro bruto:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Perda bruta:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (133.65 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
167.50 NZD (27)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.93%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
322
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
4.04
Negociações longas:
685 (46.79%)
Negociações curtas:
779 (53.21%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.78 NZD
Lucro médio:
3.10 NZD
Perda média:
-3.76 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-165.07 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-170.58 NZD (18)
Crescimento mensal:
91.61%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.91 NZD
Máximo:
283.66 NZD (14.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.65% (283.66 NZD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 NZD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 899
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +110.35 NZD
Pior negociação: -32 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +133.65 NZD
Máxima perda consecutiva: -165.07 NZD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
