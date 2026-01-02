- Crescimento
Negociações:
1 464
Negociações com lucro:
970 (66.25%)
Negociações com perda:
494 (33.74%)
Melhor negociação:
110.35 NZD
Pior negociação:
-31.82 NZD
Lucro bruto:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Perda bruta:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (133.65 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
167.50 NZD (27)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.93%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
322
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
4.04
Negociações longas:
685 (46.79%)
Negociações curtas:
779 (53.21%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.78 NZD
Lucro médio:
3.10 NZD
Perda média:
-3.76 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-165.07 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-170.58 NZD (18)
Crescimento mensal:
91.61%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.91 NZD
Máximo:
283.66 NZD (14.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.65% (283.66 NZD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 NZD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
1464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
899
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
