Laurensius Oryvertus Jehuman

Eagle Eyes 2026

Laurensius Oryvertus Jehuman
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -99%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
24 (50.00%)
Negociações com perda:
24 (50.00%)
Melhor negociação:
17.80 USD
Pior negociação:
-112.60 USD
Lucro bruto:
69.50 USD (4 073 pips)
Perda bruta:
-375.46 USD (6 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (32.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.05 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
67.96%
Depósito máximo carregado:
506.89%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
22 (45.83%)
Negociações curtas:
26 (54.17%)
Fator de lucro:
0.19
Valor esperado:
-6.37 USD
Lucro médio:
2.90 USD
Perda média:
-15.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-178.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.67 USD (7)
Crescimento mensal:
-98.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
305.96 USD
Máximo:
334.47 USD (146.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.69% (334.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.76% (13.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDi 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDi -306
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDi -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.80 USD
Pior negociação: -113 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +32.05 USD
Máxima perda consecutiva: -178.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 17:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
