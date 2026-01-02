SinaisSeções
Tomy Suprianto

X Apalan 1

Tomy Suprianto
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -99%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
23 (54.76%)
Negociações com perda:
19 (45.24%)
Melhor negociação:
212.00 USD
Pior negociação:
-506.70 USD
Lucro bruto:
1 115.92 USD (16 219 pips)
Perda bruta:
-2 103.84 USD (76 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (460.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
460.56 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
39.07%
Depósito máximo carregado:
266.82%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
28 (66.67%)
Negociações curtas:
14 (33.33%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-23.52 USD
Lucro médio:
48.52 USD
Perda média:
-110.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-416.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-949.20 USD (4)
Crescimento mensal:
-98.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
987.92 USD
Máximo:
1 313.42 USD (99.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.09% (1 313.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.43% (908.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 38
BTCUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD -879
BTCUSD -109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -5.8K
BTCUSD -55K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +212.00 USD
Pior negociação: -507 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +460.56 USD
Máxima perda consecutiva: -416.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 20
XMGlobal-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 57
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 56
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.66 × 76
Sem comentários
