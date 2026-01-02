- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
23 (54.76%)
Negociações com perda:
19 (45.24%)
Melhor negociação:
212.00 USD
Pior negociação:
-506.70 USD
Lucro bruto:
1 115.92 USD (16 219 pips)
Perda bruta:
-2 103.84 USD (76 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (460.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
460.56 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
39.07%
Depósito máximo carregado:
266.82%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
28 (66.67%)
Negociações curtas:
14 (33.33%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-23.52 USD
Lucro médio:
48.52 USD
Perda média:
-110.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-416.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-949.20 USD (4)
Crescimento mensal:
-98.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
987.92 USD
Máximo:
1 313.42 USD (99.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.09% (1 313.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.43% (908.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|38
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-879
|BTCUSD
|-109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-5.8K
|BTCUSD
|-55K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +212.00 USD
Pior negociação: -507 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +460.56 USD
Máxima perda consecutiva: -416.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 20
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 57
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 56
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.66 × 76
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-99%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
1
0%
42
54%
39%
0.53
-23.52
USD
USD
99%
1:300