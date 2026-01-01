- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
35.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
133.70 USD (13 368 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (133.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.70 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
6.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
16.71 USD
Lucro médio:
16.71 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
111.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.25 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +133.70 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on
Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management
Minimum deposit is $200
Recommended deposit is $500
If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7
Register XM Account with Partner Code: JDGFX
Account Type: MT5 Standard
Leverage: 1:500
DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE
