Jivarajah Tharamarajah

C TJ M

Jivarajah Tharamarajah
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
35.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
133.70 USD (13 368 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (133.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.70 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
6.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
16.71 USD
Lucro médio:
16.71 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
111.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 134
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 13K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on

Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management

Minimum deposit is $200

Recommended deposit is $500   

 

If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7

Register XM Account with Partner Code: JDGFX

Account Type: MT5 Standard

Leverage: 1:500

 

DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE

Sem comentários
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
