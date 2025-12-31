SinaisSeções
Kanok Siriviroj

EYE OF RA

Kanok Siriviroj
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 228%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
38 (79.16%)
Negociações com perda:
10 (20.83%)
Melhor negociação:
24.48 USD
Pior negociação:
-11.88 USD
Lucro bruto:
185.15 USD (12 352 pips)
Perda bruta:
-41.51 USD (3 492 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (100.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.31 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
7.47
Negociações longas:
9 (18.75%)
Negociações curtas:
39 (81.25%)
Fator de lucro:
4.46
Valor esperado:
2.99 USD
Lucro médio:
4.87 USD
Perda média:
-4.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-19.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.22 USD (3)
Crescimento mensal:
228.26%
Algotrading:
43%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.17 USD
Máximo:
19.22 USD (12.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.40% (19.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 47
SOLUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 144
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
SOLUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.48 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +100.31 USD
Máxima perda consecutiva: -19.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
It's a real one??
Sem comentários
2025.12.31 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 09:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
