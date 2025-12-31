- Crescimento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
38 (79.16%)
Negociações com perda:
10 (20.83%)
Melhor negociação:
24.48 USD
Pior negociação:
-11.88 USD
Lucro bruto:
185.15 USD (12 352 pips)
Perda bruta:
-41.51 USD (3 492 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (100.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.31 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
7.47
Negociações longas:
9 (18.75%)
Negociações curtas:
39 (81.25%)
Fator de lucro:
4.46
Valor esperado:
2.99 USD
Lucro médio:
4.87 USD
Perda média:
-4.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-19.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.22 USD (3)
Crescimento mensal:
228.26%
Algotrading:
43%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.17 USD
Máximo:
19.22 USD (12.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.40% (19.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|XAUUSD
|47
|SOLUSD
|1
|XAUUSD
|144
|SOLUSD
|0
|XAUUSD
|11K
|SOLUSD
|-1.7K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.48 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +100.31 USD
Máxima perda consecutiva: -19.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Eightcap-Live
|0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
