Negociações:
10 334
Negociações com lucro:
5 175 (50.07%)
Negociações com perda:
5 159 (49.92%)
Melhor negociação:
4 100.30 USD
Pior negociação:
-3 001.08 USD
Lucro bruto:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Perda bruta:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (186.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 664.98 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
37 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
1.34
Negociações longas:
5 239 (50.70%)
Negociações curtas:
5 095 (49.30%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
31.24 USD
Perda média:
-27.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-87.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 600.16 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.25 USD
Máximo:
15 645.66 USD (4.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.85% (15 645.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 100.30 USD
Pior negociação: -3 001 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +186.50 USD
Máxima perda consecutiva: -87.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários