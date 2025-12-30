SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Eagle wing test
Roni Gautama

Eagle wing test

Roni Gautama
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 334
Negociações com lucro:
5 175 (50.07%)
Negociações com perda:
5 159 (49.92%)
Melhor negociação:
4 100.30 USD
Pior negociação:
-3 001.08 USD
Lucro bruto:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Perda bruta:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (186.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 664.98 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
37 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
1.34
Negociações longas:
5 239 (50.70%)
Negociações curtas:
5 095 (49.30%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
31.24 USD
Perda média:
-27.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-87.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 600.16 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.25 USD
Máximo:
15 645.66 USD (4.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.85% (15 645.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 10334
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -227K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 100.30 USD
Pior negociação: -3 001 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +186.50 USD
Máxima perda consecutiva: -87.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.30 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
