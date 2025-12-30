SinaisSeções
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
0 comentários
23 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
845
Negociações com lucro:
495 (58.57%)
Negociações com perda:
350 (41.42%)
Melhor negociação:
67.40 USD
Pior negociação:
-28.42 USD
Lucro bruto:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Perda bruta:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (231.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
231.96 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
435 (51.48%)
Negociações curtas:
410 (48.52%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-5.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-112.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-210.78 USD (15)
Crescimento mensal:
104.51%
Previsão anual:
1 268.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.42 USD
Máximo:
329.18 USD (66.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.03% (329.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
Sem comentários
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
