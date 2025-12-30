- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
845
Negociações com lucro:
495 (58.57%)
Negociações com perda:
350 (41.42%)
Melhor negociação:
67.40 USD
Pior negociação:
-28.42 USD
Lucro bruto:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Perda bruta:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (231.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
231.96 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
435 (51.48%)
Negociações curtas:
410 (48.52%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-5.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-112.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-210.78 USD (15)
Crescimento mensal:
104.51%
Previsão anual:
1 268.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.42 USD
Máximo:
329.18 USD (66.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.03% (329.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|GBPUSD
|60
|USDJPY
|55
|EURUSD
|51
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|19
|GBPJPY
|18
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|6
|USDCHF
|3
|EURAUD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|395
|GBPUSD
|-2
|USDJPY
|-84
|EURUSD
|72
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-30
|GBPJPY
|-18
|GBPAUD
|-4
|EURJPY
|-25
|USDCHF
|-7
|EURAUD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|691
|EURGBP
|-406
|AUDUSD
|-1K
|GBPJPY
|-242
|GBPAUD
|-572
|EURJPY
|-991
|USDCHF
|-176
|EURAUD
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +67.40 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +231.96 USD
Máxima perda consecutiva: -112.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.73 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarketsSC-Live
|2.97 × 478
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
XM.COM-MT5
|3.10 × 269
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.72 × 659
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 19236
|
Darwinex-Live
|4.21 × 443
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.22 × 9
|
Valutrades-Live
|5.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.65 × 2104
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|6.11 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
60 mais ...
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform.
My starting capital /investment is $200.
Thank you
