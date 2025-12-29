SinaisSeções
Yuriy Shvecov

Noname

Yuriy Shvecov
0 comentários
173 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
57 (86.36%)
Negociações com perda:
9 (13.64%)
Melhor negociação:
3.73 USD
Pior negociação:
-7.62 USD
Lucro bruto:
68.82 USD (6 846 pips)
Perda bruta:
-36.16 USD (3 611 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (28.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.16 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
66
Tempo médio de espera:
60 segundos
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
39 (59.09%)
Negociações curtas:
27 (40.91%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
1.21 USD
Perda média:
-4.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.12 USD (3)
Crescimento mensal:
31.10%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.89 USD
Máximo:
15.12 USD (12.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.73 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +28.16 USD
Máxima perda consecutiva: -15.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
