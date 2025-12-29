SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AT LIFESTYLE 4
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
16 (76.19%)
Negociações com perda:
5 (23.81%)
Melhor negociação:
10.64 USD
Pior negociação:
-3.78 USD
Lucro bruto:
48.60 USD (4 851 pips)
Perda bruta:
-12.61 USD (1 260 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (40.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.31 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
3.90%
Depósito máximo carregado:
93.43%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
3.69
Negociações longas:
15 (71.43%)
Negociações curtas:
6 (28.57%)
Fator de lucro:
3.85
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
3.04 USD
Perda média:
-2.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.76 USD (3)
Crescimento mensal:
35.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.47 USD
Máximo:
9.76 USD (9.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.01% (9.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.21% (16.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 36
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.64 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +40.31 USD
Máxima perda consecutiva: -9.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

NO REVENGE
NO OVERLOT
NO FULL MARGIN
Sem comentários
2025.12.30 03:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 12:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 11:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AT LIFESTYLE 4
30 USD por mês
36%
0
0
USD
136
USD
1
0%
21
76%
4%
3.85
1.71
USD
15%
1:300
