Sinais / MetaTrader 5 / Gold Trade
Zamatshezi Zondani

Gold Trade

Zamatshezi Zondani
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
0%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
24 (35.82%)
Negociações com perda:
43 (64.18%)
Melhor negociação:
123.35 USD
Pior negociação:
-96.80 USD
Lucro bruto:
520.97 USD (22 111 pips)
Perda bruta:
-506.31 USD (24 842 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (151.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
151.19 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
46 (68.66%)
Negociações curtas:
21 (31.34%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.22 USD
Lucro médio:
21.71 USD
Perda média:
-11.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-29.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-144.56 USD (3)
Crescimento mensal:
-97.64%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.36 USD
Máximo:
168.80 USD (111.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +123.35 USD
Pior negociação: -97 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +151.19 USD
Máxima perda consecutiva: -29.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DerivVU-Server-03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Instrumento

Apenas XAUUSD (Ouro)

Estrutura de mercado

Suportes e resistências nos timeframes Daily e H4

Timeframe de entrada

M15 (15 minutos)

Lógica da estratégia

As operações são realizadas na direção da tendência predominante.
As entradas são executadas no timeframe de 15 minutos, utilizando Fair Value Gaps (FVG) alinhados com a estrutura dos timeframes superiores.

Gestão de risco

  • Relação risco : retorno fixa = 1:3

  • Sem uso excessivo de alavancagem

  • Sem estratégias de martingale

  • Sem estratégias de grid (grade)

Sessões operadas

  • Sessão de Londres

  • Sessão de Nova York

Frequência de trades

  • De 1 a no máximo 4 operações por semana

  • Qualidade acima de quantidade — sem trades forçados

Notas importantes e aviso legal

  • O desempenho e o drawdown variam conforme as condições do mercado

  • Este sistema é baseado em timing, estrutura de mercado e regras rígidas

  • Sua conta de trading é de sua responsabilidade pessoal

  • Resultados passados não garantem resultados futuros

  • Não existe porcentagem de lucro garantida

  • Negocie apenas com capital que você esteja disposto(a) a perder

  • Seu risco = seus lucros ou prejuízos

Este serviço de sinais foi criado para traders disciplinados, não para apostas ou trading emocional.

Este grupo de sinais é para você se:

  • Entende gestão de risco

  • Consegue seguir regras sem overtrading

  • Aceita trades perdedores como parte do processo

  • Está focado(a) em consistência, não em dinheiro rápido


Sem comentários
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
