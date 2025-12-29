Instrumento

Apenas XAUUSD (Ouro)

Estrutura de mercado

Suportes e resistências nos timeframes Daily e H4

Timeframe de entrada

M15 (15 minutos)

Lógica da estratégia

As operações são realizadas na direção da tendência predominante.

As entradas são executadas no timeframe de 15 minutos, utilizando Fair Value Gaps (FVG) alinhados com a estrutura dos timeframes superiores.

Gestão de risco

Relação risco : retorno fixa = 1:3

Sem uso excessivo de alavancagem

Sem estratégias de martingale

Sem estratégias de grid (grade)

Sessões operadas

Sessão de Londres

Sessão de Nova York

Frequência de trades

De 1 a no máximo 4 operações por semana

Qualidade acima de quantidade — sem trades forçados

Notas importantes e aviso legal

O desempenho e o drawdown variam conforme as condições do mercado

Este sistema é baseado em timing, estrutura de mercado e regras rígidas

Sua conta de trading é de sua responsabilidade pessoal

Resultados passados não garantem resultados futuros

Não existe porcentagem de lucro garantida

Negocie apenas com capital que você esteja disposto(a) a perder

Seu risco = seus lucros ou prejuízos

Este serviço de sinais foi criado para traders disciplinados, não para apostas ou trading emocional.

Este grupo de sinais é para você se: