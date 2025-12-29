- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DerivVU-Server-03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Instrumento
Apenas XAUUSD (Ouro)
Estrutura de mercado
Suportes e resistências nos timeframes Daily e H4
Timeframe de entrada
M15 (15 minutos)
Lógica da estratégia
As operações são realizadas na direção da tendência predominante.
As entradas são executadas no timeframe de 15 minutos, utilizando Fair Value Gaps (FVG) alinhados com a estrutura dos timeframes superiores.
Gestão de risco
-
Relação risco : retorno fixa = 1:3
-
Sem uso excessivo de alavancagem
-
Sem estratégias de martingale
-
Sem estratégias de grid (grade)
Sessões operadas
-
Sessão de Londres
-
Sessão de Nova York
Frequência de trades
-
De 1 a no máximo 4 operações por semana
-
Qualidade acima de quantidade — sem trades forçados
Notas importantes e aviso legal
-
O desempenho e o drawdown variam conforme as condições do mercado
-
Este sistema é baseado em timing, estrutura de mercado e regras rígidas
-
Sua conta de trading é de sua responsabilidade pessoal
-
Resultados passados não garantem resultados futuros
-
Não existe porcentagem de lucro garantida
-
Negocie apenas com capital que você esteja disposto(a) a perder
-
Seu risco = seus lucros ou prejuízos
Este serviço de sinais foi criado para traders disciplinados, não para apostas ou trading emocional.
Este grupo de sinais é para você se:
-
Entende gestão de risco
-
Consegue seguir regras sem overtrading
-
Aceita trades perdedores como parte do processo
-
Está focado(a) em consistência, não em dinheiro rápido