Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
146
Negociações com lucro:
139 (95.20%)
Negociações com perda:
7 (4.79%)
Melhor negociação:
19.12 GBP
Pior negociação:
-7.62 GBP
Lucro bruto:
690.01 GBP (95 553 pips)
Perda bruta:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
95 (506.22 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
506.22 GBP (95)
Índice de Sharpe:
1.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.09%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
110
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
25.14
Negociações longas:
146 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
25.52
Valor esperado:
4.54 GBP
Lucro médio:
4.96 GBP
Perda média:
-3.86 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-26.37 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-26.37 GBP (6)
Crescimento mensal:
16.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
26.37 GBP (0.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.59% (26.37 GBP)
Pelo Capital Líquido:
31.57% (1 472.02 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 855
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 94K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.12 GBP
Pior negociação: -8 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 95
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +506.22 GBP
Máxima perda consecutiva: -26.37 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
34.00 × 1
2025.12.28 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
