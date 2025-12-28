- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
146
Negociações com lucro:
139 (95.20%)
Negociações com perda:
7 (4.79%)
Melhor negociação:
19.12 GBP
Pior negociação:
-7.62 GBP
Lucro bruto:
690.01 GBP (95 553 pips)
Perda bruta:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
95 (506.22 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
506.22 GBP (95)
Índice de Sharpe:
1.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.09%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
110
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
25.14
Negociações longas:
146 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
25.52
Valor esperado:
4.54 GBP
Lucro médio:
4.96 GBP
Perda média:
-3.86 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-26.37 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-26.37 GBP (6)
Crescimento mensal:
16.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
26.37 GBP (0.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.59% (26.37 GBP)
Pelo Capital Líquido:
31.57% (1 472.02 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|855
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|94K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.12 GBP
Pior negociação: -8 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 95
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +506.22 GBP
Máxima perda consecutiva: -26.37 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|34.00 × 1
Sem comentários