SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Beauty XAUUSD
Hasiholan Mangasitua Siboro

Beauty XAUUSD

Hasiholan Mangasitua Siboro
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 77%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
20 (86.95%)
Negociações com perda:
3 (13.04%)
Melhor negociação:
9.05 USD
Pior negociação:
-4.10 USD
Lucro bruto:
85.77 USD (85 791 pips)
Perda bruta:
-8.81 USD (8 808 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (38.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.76 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.01
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
18.77
Negociações longas:
13 (56.52%)
Negociações curtas:
10 (43.48%)
Fator de lucro:
9.74
Valor esperado:
3.35 USD
Lucro médio:
4.29 USD
Perda média:
-2.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.10 USD (1)
Crescimento mensal:
76.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.10 USD (3.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.49% (4.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.05 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +38.76 USD
Máxima perda consecutiva: -4.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar