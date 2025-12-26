- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
20 (86.95%)
Negociações com perda:
3 (13.04%)
Melhor negociação:
9.05 USD
Pior negociação:
-4.10 USD
Lucro bruto:
85.77 USD (85 791 pips)
Perda bruta:
-8.81 USD (8 808 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (38.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.76 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.01
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
18.77
Negociações longas:
13 (56.52%)
Negociações curtas:
10 (43.48%)
Fator de lucro:
9.74
Valor esperado:
3.35 USD
Lucro médio:
4.29 USD
Perda média:
-2.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.10 USD (1)
Crescimento mensal:
76.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.10 USD (3.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.49% (4.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|77K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.05 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +38.76 USD
Máxima perda consecutiva: -4.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários