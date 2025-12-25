- Crescimento
Negociações:
594
Negociações com lucro:
394 (66.32%)
Negociações com perda:
200 (33.67%)
Melhor negociação:
16.50 USD
Pior negociação:
-29.52 USD
Lucro bruto:
588.11 USD (47 765 pips)
Perda bruta:
-446.98 USD (37 178 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (11.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.45 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
9.34%
Depósito máximo carregado:
3.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
353
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
3.37
Negociações longas:
331 (55.72%)
Negociações curtas:
263 (44.28%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
1.49 USD
Perda média:
-2.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.52 USD (1)
Crescimento mensal:
29.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.67 USD
Máximo:
41.89 USD (6.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.82% (41.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.41% (24.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|594
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDe
|141
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDe
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
观摩，超高频全手工
