Negociações:
43
Negociações com lucro:
43 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
17.64 UST
Pior negociação:
0.00 UST
Lucro bruto:
108.96 UST (8 878 pips)
Perda bruta:
-3.36 UST
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (108.96 UST)
Máximo lucro consecutivo:
108.96 UST (43)
Índice de Sharpe:
0.92
Atividade de negociação:
98.06%
Depósito máximo carregado:
100.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
293.33
Negociações longas:
9 (20.93%)
Negociações curtas:
34 (79.07%)
Fator de lucro:
32.43
Valor esperado:
2.53 UST
Lucro médio:
2.53 UST
Perda média:
0.00 UST
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 UST)
Máxima perda consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescimento mensal:
35.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 UST
Máximo:
0.36 UST (0.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 UST)
Pelo Capital Líquido:
55.21% (12.67 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|8.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
