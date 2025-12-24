SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Traderwill
Virgo Saputra

Traderwill

Virgo Saputra
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
TradewillGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
7 (9.21%)
Negociações com perda:
69 (90.79%)
Melhor negociação:
1.00 USD
Pior negociação:
-2.39 USD
Lucro bruto:
1.59 USD (145 pips)
Perda bruta:
-32.86 USD (1 256 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
51 (67.11%)
Negociações curtas:
25 (32.89%)
Fator de lucro:
0.05
Valor esperado:
-0.41 USD
Lucro médio:
0.23 USD
Perda média:
-0.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-19.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.74 USD (43)
Crescimento mensal:
-99.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.27 USD
Máximo:
31.50 USD (115.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 43
NZDJPY 11
AUDCHF 11
EURUSD 6
GBPUSD 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD -19
NZDJPY -3
AUDCHF -6
EURUSD -3
GBPUSD -1
GBPCHF 0
NZDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD -516
NZDJPY -18
AUDCHF -148
EURUSD -201
GBPUSD -21
GBPCHF -3
NZDCHF -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.00 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 43
Máximo lucro consecutivo: +0.23 USD
Máxima perda consecutiva: -19.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradewillGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Good
Sem comentários
2025.12.24 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar