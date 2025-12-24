- Crescimento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
7 (9.21%)
Negociações com perda:
69 (90.79%)
Melhor negociação:
1.00 USD
Pior negociação:
-2.39 USD
Lucro bruto:
1.59 USD (145 pips)
Perda bruta:
-32.86 USD (1 256 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
51 (67.11%)
Negociações curtas:
25 (32.89%)
Fator de lucro:
0.05
Valor esperado:
-0.41 USD
Lucro médio:
0.23 USD
Perda média:
-0.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-19.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.74 USD (43)
Crescimento mensal:
-99.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.27 USD
Máximo:
31.50 USD (115.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|-19
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|-6
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-1
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|-516
|NZDJPY
|-18
|AUDCHF
|-148
|EURUSD
|-201
|GBPUSD
|-21
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Melhor negociação: +1.00 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 43
Máximo lucro consecutivo: +0.23 USD
Máxima perda consecutiva: -19.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradewillGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
