- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
15 (24.19%)
Negociações com perda:
47 (75.81%)
Melhor negociação:
112.71 USD
Pior negociação:
-79.03 USD
Lucro bruto:
526.27 USD (258 485 pips)
Perda bruta:
-906.93 USD (241 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (63.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
222.51 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
198.04%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.83
Negociações longas:
36 (58.06%)
Negociações curtas:
26 (41.94%)
Fator de lucro:
0.58
Valor esperado:
-6.14 USD
Lucro médio:
35.08 USD
Perda média:
-19.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-312.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-312.42 USD (12)
Crescimento mensal:
-26.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
459.08 USD
Máximo:
459.08 USD (77.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.21% (459.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.34% (147.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|18
|GBPAUD
|8
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|USTEC
|5
|XAUUSD
|5
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|77
|GBPAUD
|-252
|AUDJPY
|-101
|USDJPY
|-39
|USTEC
|-58
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|117
|EURUSD
|-26
|ETHUSD
|-69
|AUDUSD
|-26
|EURJPY
|-11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|18K
|GBPAUD
|-1.8K
|AUDJPY
|-933
|USDJPY
|-321
|USTEC
|-10K
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|976
|EURUSD
|-207
|ETHUSD
|-2.3K
|AUDUSD
|-143
|EURJPY
|-111
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +112.71 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +63.19 USD
Máxima perda consecutiva: -312.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Exness-MT5Real31
|49.61 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
