SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Acct Growth Managar
Didik Setiawan

Acct Growth Managar

Didik Setiawan
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -27%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
15 (24.19%)
Negociações com perda:
47 (75.81%)
Melhor negociação:
112.71 USD
Pior negociação:
-79.03 USD
Lucro bruto:
526.27 USD (258 485 pips)
Perda bruta:
-906.93 USD (241 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (63.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
222.51 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
198.04%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.83
Negociações longas:
36 (58.06%)
Negociações curtas:
26 (41.94%)
Fator de lucro:
0.58
Valor esperado:
-6.14 USD
Lucro médio:
35.08 USD
Perda média:
-19.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-312.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-312.42 USD (12)
Crescimento mensal:
-26.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
459.08 USD
Máximo:
459.08 USD (77.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.21% (459.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.34% (147.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 18
GBPAUD 8
AUDJPY 7
USDJPY 6
USTEC 5
XAUUSD 5
GBPJPY 4
EURUSD 3
ETHUSD 3
AUDUSD 2
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 77
GBPAUD -252
AUDJPY -101
USDJPY -39
USTEC -58
XAUUSD 6
GBPJPY 117
EURUSD -26
ETHUSD -69
AUDUSD -26
EURJPY -11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 18K
GBPAUD -1.8K
AUDJPY -933
USDJPY -321
USTEC -10K
XAUUSD 14K
GBPJPY 976
EURUSD -207
ETHUSD -2.3K
AUDUSD -143
EURJPY -111
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +112.71 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +63.19 USD
Máxima perda consecutiva: -312.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.61 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
Sem comentários
2025.12.25 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 06:56
Share of trading days is too low
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 03:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar