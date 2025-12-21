SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Golden Fawkes 1000
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes 1000

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -21%
Oval-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
39 (33.91%)
Negociações com perda:
76 (66.09%)
Melhor negociação:
26.94 USD
Pior negociação:
-20.07 USD
Lucro bruto:
345.91 USD (34 573 pips)
Perda bruta:
-577.61 USD (57 724 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (234.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
234.25 USD (22)
Índice de Sharpe:
-0.22
Atividade de negociação:
79.87%
Depósito máximo carregado:
9.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
99
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
32 (27.83%)
Negociações curtas:
83 (72.17%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-2.01 USD
Lucro médio:
8.87 USD
Perda média:
-7.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-302.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-302.79 USD (35)
Crescimento mensal:
-21.06%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
275.92 USD
Máximo:
510.17 USD (38.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.22% (510.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.69% (85.75 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.PRO 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.PRO -232
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.PRO -23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Melhor negociação: +26.94 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 35
Máximo lucro consecutivo: +234.25 USD
Máxima perda consecutiva: -302.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.21 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
