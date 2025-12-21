- Crescimento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
39 (33.91%)
Negociações com perda:
76 (66.09%)
Melhor negociação:
26.94 USD
Pior negociação:
-20.07 USD
Lucro bruto:
345.91 USD (34 573 pips)
Perda bruta:
-577.61 USD (57 724 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (234.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
234.25 USD (22)
Índice de Sharpe:
-0.22
Atividade de negociação:
79.87%
Depósito máximo carregado:
9.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
99
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
32 (27.83%)
Negociações curtas:
83 (72.17%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-2.01 USD
Lucro médio:
8.87 USD
Perda média:
-7.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-302.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-302.79 USD (35)
Crescimento mensal:
-21.06%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
275.92 USD
Máximo:
510.17 USD (38.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.22% (510.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.69% (85.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.PRO
|-232
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.PRO
|-23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.94 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 35
Máximo lucro consecutivo: +234.25 USD
Máxima perda consecutiva: -302.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-21%
0
0
USD
USD
869
USD
USD
2
97%
115
33%
80%
0.59
-2.01
USD
USD
38%
1:100