SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Silentsignal
Duy Linh Vo

Silentsignal

Duy Linh Vo
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
RoboForex-ECN-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
154
Negociações com lucro:
144 (93.50%)
Negociações com perda:
10 (6.49%)
Melhor negociação:
10.60 USD
Pior negociação:
-56.30 USD
Lucro bruto:
184.95 USD (20 435 pips)
Perda bruta:
-161.82 USD (11 308 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (62.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.32 USD (57)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
36.33%
Depósito máximo carregado:
20.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
155
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
150 (97.40%)
Negociações curtas:
4 (2.60%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-16.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-94.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.40 USD (2)
Crescimento mensal:
7.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.91 USD
Máximo:
119.65 USD (28.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.66% (119.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.43% (138.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 9.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.60 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 57
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +62.32 USD
Máxima perda consecutiva: -94.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This auto trading.
risky, don't copy
Sem comentários
2025.12.23 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 02:26
Share of trading days is too low
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 05:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 05:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Silentsignal
100 USD por mês
8%
0
0
USD
323
USD
1
100%
154
93%
36%
1.14
0.15
USD
35%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.