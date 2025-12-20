SinaisSeções
Li Min Lin

Gw002

Li Min Lin
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 569
Negociações com lucro:
1 632 (63.52%)
Negociações com perda:
937 (36.47%)
Melhor negociação:
7 740.36 USD
Pior negociação:
-2 768.68 USD
Lucro bruto:
125 782.65 USD (2 130 142 pips)
Perda bruta:
-86 097.22 USD (838 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (205.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 109.67 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
93.43%
Depósito máximo carregado:
5.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
301
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.67
Negociações longas:
1 282 (49.90%)
Negociações curtas:
1 287 (50.10%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
15.45 USD
Lucro médio:
77.07 USD
Perda média:
-91.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-15 794.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22 812.09 USD (12)
Crescimento mensal:
6.71%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23 735.04 USD (4.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.64% (23 735.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.87% (142 403.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.UScent 2563
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.UScent 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.UScent 3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7 740.36 USD
Pior negociação: -2 769 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +205.07 USD
Máxima perda consecutiva: -15 794.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GinzoNetwork-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

forge ahead
Sem comentários
2025.12.20 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
