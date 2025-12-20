- Crescimento
Negociações:
2 569
Negociações com lucro:
1 632 (63.52%)
Negociações com perda:
937 (36.47%)
Melhor negociação:
7 740.36 USD
Pior negociação:
-2 768.68 USD
Lucro bruto:
125 782.65 USD (2 130 142 pips)
Perda bruta:
-86 097.22 USD (838 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (205.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 109.67 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
93.43%
Depósito máximo carregado:
5.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
301
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.67
Negociações longas:
1 282 (49.90%)
Negociações curtas:
1 287 (50.10%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
15.45 USD
Lucro médio:
77.07 USD
Perda média:
-91.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-15 794.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22 812.09 USD (12)
Crescimento mensal:
6.71%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23 735.04 USD (4.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.64% (23 735.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.87% (142 403.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|2563
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.UScent
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.UScent
|3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7 740.36 USD
Pior negociação: -2 769 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +205.07 USD
Máxima perda consecutiva: -15 794.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GinzoNetwork-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
5
98%
2 569
63%
93%
1.46
15.45
USD
USD
28%
1:500