- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
10 (58.82%)
Negociações com perda:
7 (41.18%)
Melhor negociação:
5 560.38 USD
Pior negociação:
-1 248.34 USD
Lucro bruto:
13 636.30 USD (267 178 pips)
Perda bruta:
-3 460.32 USD (171 015 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (11 118.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 118.01 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
22.49%
Depósito máximo carregado:
100.51%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.61
Negociações longas:
17 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.94
Valor esperado:
598.59 USD
Lucro médio:
1 363.63 USD
Perda média:
-494.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 575.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 575.86 USD (5)
Crescimento mensal:
10.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 409.28 USD
Máximo:
2 817.77 USD (2.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.72% (2 762.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.46% (1 436.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-884
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|89K
|XAUUSD
|7.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 560.38 USD
Pior negociação: -1 248 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +11 118.01 USD
Máxima perda consecutiva: -2 575.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
