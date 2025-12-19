- Crescimento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
45 (68.18%)
Negociações com perda:
21 (31.82%)
Melhor negociação:
190.60 USD
Pior negociação:
-287.30 USD
Lucro bruto:
2 426.20 USD (22 303 pips)
Perda bruta:
-2 226.30 USD (18 634 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (414.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
414.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
3.24%
Depósito máximo carregado:
3.99%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
47 (71.21%)
Negociações curtas:
19 (28.79%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
3.03 USD
Lucro médio:
53.92 USD
Perda média:
-106.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-331.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-447.90 USD (2)
Crescimento mensal:
1.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
181.10 USD
Máximo:
557.10 USD (10.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.34% (556.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.69% (422.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|200
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|3.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +190.60 USD
Pior negociação: -287 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +414.50 USD
Máxima perda consecutiva: -331.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
#Tectra Strategy 2025
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
5
0%
66
68%
3%
1.08
3.03
USD
USD
10%
1:100