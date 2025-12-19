SinaisSeções
Vino Alex Andro Susanto

Tectra Strategy

Vino Alex Andro Susanto
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
45 (68.18%)
Negociações com perda:
21 (31.82%)
Melhor negociação:
190.60 USD
Pior negociação:
-287.30 USD
Lucro bruto:
2 426.20 USD (22 303 pips)
Perda bruta:
-2 226.30 USD (18 634 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (414.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
414.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
3.24%
Depósito máximo carregado:
3.99%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
47 (71.21%)
Negociações curtas:
19 (28.79%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
3.03 USD
Lucro médio:
53.92 USD
Perda média:
-106.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-331.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-447.90 USD (2)
Crescimento mensal:
1.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
181.10 USD
Máximo:
557.10 USD (10.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.34% (556.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.69% (422.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 200
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 3.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +190.60 USD
Pior negociação: -287 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +414.50 USD
Máxima perda consecutiva: -331.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

#Tectra Strategy 2025 
Sem comentários
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
