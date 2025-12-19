SinaisSeções
Victor Onyemaech

RIAFX

Victor Onyemaech
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
30 (81.08%)
Negociações com perda:
7 (18.92%)
Melhor negociação:
2.28 USD
Pior negociação:
-4.27 USD
Lucro bruto:
16.22 USD (1 665 pips)
Perda bruta:
-7.63 USD (427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (3.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.58 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
6.38%
Depósito máximo carregado:
4.74%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.31
Negociações longas:
15 (40.54%)
Negociações curtas:
22 (59.46%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
0.54 USD
Perda média:
-1.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.56 USD (3)
Crescimento mensal:
7.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.56 USD (4.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.99% (6.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.85% (1.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 24
USDJPY 9
XAUUSD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 7
USDJPY 0
XAUUSD 3
AUDCAD -2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 885
USDJPY 162
XAUUSD 329
AUDCAD -138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.28 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +3.75 USD
Máxima perda consecutiva: -6.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
1.30 × 20
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.42 × 501
RSGFinance-Live
2.54 × 26
TradersWay-Live
3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
3.63 × 288
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7018739794
Sem comentários
2025.12.19 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

