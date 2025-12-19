- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
30 (81.08%)
Negociações com perda:
7 (18.92%)
Melhor negociação:
2.28 USD
Pior negociação:
-4.27 USD
Lucro bruto:
16.22 USD (1 665 pips)
Perda bruta:
-7.63 USD (427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (3.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.58 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
6.38%
Depósito máximo carregado:
4.74%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.31
Negociações longas:
15 (40.54%)
Negociações curtas:
22 (59.46%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
0.54 USD
Perda média:
-1.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.56 USD (3)
Crescimento mensal:
7.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.56 USD (4.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.99% (6.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.85% (1.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|7
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|-2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|885
|USDJPY
|162
|XAUUSD
|329
|AUDCAD
|-138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.28 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +3.75 USD
Máxima perda consecutiva: -6.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital.
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY
✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
contact us via whatsapp @+234 7018739794
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
3
100%
37
81%
6%
2.12
0.23
USD
USD
5%
1:500