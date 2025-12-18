SinaisSeções
Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
97 (97.00%)
Negociações com perda:
3 (3.00%)
Melhor negociação:
26.00 USD
Pior negociação:
-1.00 USD
Lucro bruto:
249.76 USD (51 354 pips)
Perda bruta:
-1.59 USD (449 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (172.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
172.74 USD (52)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
95.52%
Depósito máximo carregado:
74.13%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
102
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
248.17
Negociações longas:
60 (60.00%)
Negociações curtas:
40 (40.00%)
Fator de lucro:
157.08
Valor esperado:
2.48 USD
Lucro médio:
2.57 USD
Perda média:
-0.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.00 USD (1)
Crescimento mensal:
2.30%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.00 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.55% (611.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US_TECH100 45
GOLD 19
SILVER 14
USDJPY 12
NATURAL_GAS 6
CrudeOIL 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US_TECH100 122
GOLD 28
SILVER 70
USDJPY 7
NATURAL_GAS 13
CrudeOIL 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US_TECH100 47K
GOLD 2.8K
SILVER 698
USDJPY 325
NATURAL_GAS 18
CrudeOIL 7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.00 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +172.74 USD
Máxima perda consecutiva: -1.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

Sem comentários
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MazSmallSignal
30 USD por mês
2%
0
0
USD
11K
USD
1
55%
100
97%
96%
157.08
2.48
USD
6%
1:400
