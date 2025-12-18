SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GOLD BUY ONLY
Majed Barakat M Alsalami

GOLD BUY ONLY

Majed Barakat M Alsalami
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 18%
Capital.com-Real
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
571
Negociações com lucro:
566 (99.12%)
Negociações com perda:
5 (0.88%)
Melhor negociação:
68.52 USD
Pior negociação:
-1.72 USD
Lucro bruto:
1 775.44 USD (155 511 pips)
Perda bruta:
-3.87 USD (682 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
285 (995.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
995.96 USD (285)
Índice de Sharpe:
0.72
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.07%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
516
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1029.98
Negociações longas:
571 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
458.77
Valor esperado:
3.10 USD
Lucro médio:
3.14 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.72 USD (1)
Crescimento mensal:
18.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.72 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.12% (792.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 571
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 156K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +68.52 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 285
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +995.96 USD
Máxima perda consecutiva: -0.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Capital.com-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold Buy Only Strategy  
Designed for balance-aligned trade management  
Tested on multiple accounts  
Balanced growth with risk control
Sem comentários
2025.12.22 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 19:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 15:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
