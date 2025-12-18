- Crescimento
Negociações:
571
Negociações com lucro:
566 (99.12%)
Negociações com perda:
5 (0.88%)
Melhor negociação:
68.52 USD
Pior negociação:
-1.72 USD
Lucro bruto:
1 775.44 USD (155 511 pips)
Perda bruta:
-3.87 USD (682 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
285 (995.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
995.96 USD (285)
Índice de Sharpe:
0.72
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.07%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
516
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1029.98
Negociações longas:
571 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
458.77
Valor esperado:
3.10 USD
Lucro médio:
3.14 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.72 USD (1)
Crescimento mensal:
18.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.72 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.12% (792.02 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Capital.com-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Gold Buy Only Strategy
Designed for balance-aligned trade management
Tested on multiple accounts
Balanced growth with risk control
