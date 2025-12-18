- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 988
Negociações com lucro:
1 429 (71.88%)
Negociações com perda:
559 (28.12%)
Melhor negociação:
3 041.00 USD
Pior negociação:
-1 984.17 USD
Lucro bruto:
50 624.44 USD (10 136 634 pips)
Perda bruta:
-45 971.82 USD (668 600 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (13 395.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 395.80 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.07%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
528
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.37
Negociações longas:
993 (49.95%)
Negociações curtas:
995 (50.05%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
35.43 USD
Perda média:
-82.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-8 918.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 918.35 USD (20)
Crescimento mensal:
9.54%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 334.86 USD
Máximo:
12 458.31 USD (20.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.71% (12 458.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.28% (6 594.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1944
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 041.00 USD
Pior negociação: -1 984 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +13 395.80 USD
Máxima perda consecutiva: -8 918.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
