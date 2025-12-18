- Crescimento
Negociações:
225
Negociações com lucro:
162 (72.00%)
Negociações com perda:
63 (28.00%)
Melhor negociação:
21.96 USD
Pior negociação:
-20.52 USD
Lucro bruto:
547.47 USD (125 226 pips)
Perda bruta:
-227.30 USD (283 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (130.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.57 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
21.13%
Depósito máximo carregado:
11.53%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
104
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
6.46
Negociações longas:
44 (19.56%)
Negociações curtas:
181 (80.44%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
1.42 USD
Lucro médio:
3.38 USD
Perda média:
-3.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-49.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.52 USD (7)
Crescimento mensal:
33.53%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
49.55 USD (3.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.78% (49.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.51% (75.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|206
|BTCUSD
|16
|XAGUSD.s
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|369
|BTCUSD
|-18
|XAGUSD.s
|-31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|33K
|BTCUSD
|-191K
|XAGUSD.s
|-620
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.96 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +130.57 USD
Máxima perda consecutiva: -49.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
Sem comentários
