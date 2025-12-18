SinaisSeções
Hung Thinh Nguyen

Mr Midas

Hung Thinh Nguyen
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 34%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
225
Negociações com lucro:
162 (72.00%)
Negociações com perda:
63 (28.00%)
Melhor negociação:
21.96 USD
Pior negociação:
-20.52 USD
Lucro bruto:
547.47 USD (125 226 pips)
Perda bruta:
-227.30 USD (283 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (130.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.57 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
21.13%
Depósito máximo carregado:
11.53%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
104
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
6.46
Negociações longas:
44 (19.56%)
Negociações curtas:
181 (80.44%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
1.42 USD
Lucro médio:
3.38 USD
Perda média:
-3.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-49.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.52 USD (7)
Crescimento mensal:
33.53%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
49.55 USD (3.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.78% (49.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.51% (75.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 206
BTCUSD 16
XAGUSD.s 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 369
BTCUSD -18
XAGUSD.s -31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 33K
BTCUSD -191K
XAGUSD.s -620
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 5-10%
Sem comentários
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
