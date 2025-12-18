SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Institutional SWING SCALPING Signal
Luis Diego Arroyo Jimenez

Institutional SWING SCALPING Signal

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 165%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
692
Negociações com lucro:
355 (51.30%)
Negociações com perda:
337 (48.70%)
Melhor negociação:
472.05 USD
Pior negociação:
-150.26 USD
Lucro bruto:
4 924.56 USD (1 039 269 pips)
Perda bruta:
-3 182.94 USD (1 278 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (70.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
577.35 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.12
Negociações longas:
414 (59.83%)
Negociações curtas:
278 (40.17%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
2.52 USD
Lucro médio:
13.87 USD
Perda média:
-9.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-136.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-368.02 USD (7)
Crescimento mensal:
143.27%
Algotrading:
64%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.53 USD
Máximo:
423.00 USD (30.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.46% (421.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.50% (40.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 486
US30 134
BTCUSD 22
DE40 18
EURUSD 10
USDJPY 6
US500 3
EURGBP 3
XTIUSD 3
EURJPY 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USTEC 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
US30 268
BTCUSD -30
DE40 63
EURUSD 19
USDJPY -28
US500 -10
EURGBP -16
XTIUSD -48
EURJPY -16
USDCAD -7
GBPCAD 0
USTEC 52
GBPUSD -17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 82K
US30 21K
BTCUSD -390K
DE40 41K
EURUSD 846
USDJPY -1.7K
US500 -2.5K
EURGBP -373
XTIUSD -95
EURJPY -1.2K
USDCAD -153
GBPCAD 0
USTEC 13K
GBPUSD -269
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +472.05 USD
Pior negociação: -150 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +70.57 USD
Máxima perda consecutiva: -136.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Earnex-Trade
0.00 × 71
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 14
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5654
145 mais ...
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.

All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.

Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.

Key features:

Manual and discretionary trading.

Institutional approach.

Filtered signals (quality over quantity).

Strict risk management.

Bot used only for lot size calculation.

No automated trade execution.


Disclaimer:

This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
Sem comentários
2025.12.24 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Institutional SWING SCALPING Signal
30 USD por mês
165%
0
0
USD
3.5K
USD
11
64%
692
51%
100%
1.54
2.52
USD
19%
1:200
