Negociações:
692
Negociações com lucro:
355 (51.30%)
Negociações com perda:
337 (48.70%)
Melhor negociação:
472.05 USD
Pior negociação:
-150.26 USD
Lucro bruto:
4 924.56 USD (1 039 269 pips)
Perda bruta:
-3 182.94 USD (1 278 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (70.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
577.35 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.12
Negociações longas:
414 (59.83%)
Negociações curtas:
278 (40.17%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
2.52 USD
Lucro médio:
13.87 USD
Perda média:
-9.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-136.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-368.02 USD (7)
Crescimento mensal:
143.27%
Algotrading:
64%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.53 USD
Máximo:
423.00 USD (30.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.46% (421.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.50% (40.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|486
|US30
|134
|BTCUSD
|22
|DE40
|18
|EURUSD
|10
|USDJPY
|6
|US500
|3
|EURGBP
|3
|XTIUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USTEC
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|US30
|268
|BTCUSD
|-30
|DE40
|63
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-28
|US500
|-10
|EURGBP
|-16
|XTIUSD
|-48
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|0
|USTEC
|52
|GBPUSD
|-17
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|82K
|US30
|21K
|BTCUSD
|-390K
|DE40
|41K
|EURUSD
|846
|USDJPY
|-1.7K
|US500
|-2.5K
|EURGBP
|-373
|XTIUSD
|-95
|EURJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-153
|GBPCAD
|0
|USTEC
|13K
|GBPUSD
|-269
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +472.05 USD
Pior negociação: -150 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +70.57 USD
Máxima perda consecutiva: -136.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
itexsys-Platform
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5654
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.
All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.
Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.
Key features:
Manual and discretionary trading.
Institutional approach.
Filtered signals (quality over quantity).
Strict risk management.
Bot used only for lot size calculation.
No automated trade execution.
Disclaimer:
This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
Sem comentários
