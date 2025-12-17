- Crescimento
Negociações:
731
Negociações com lucro:
584 (79.89%)
Negociações com perda:
147 (20.11%)
Melhor negociação:
343.00 USD
Pior negociação:
-822.25 USD
Lucro bruto:
19 153.06 USD (112 209 pips)
Perda bruta:
-17 445.69 USD (98 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (374.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
793.35 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
60.41%
Depósito máximo carregado:
8.56%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
541
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
303 (41.45%)
Negociações curtas:
428 (58.55%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
32.80 USD
Perda média:
-118.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-123.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 596.75 USD (3)
Crescimento mensal:
5.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 808.45 USD
Máximo:
5 545.30 USD (16.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.41% (5 536.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.97% (1 435.55 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD+
731
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD+
1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD+
14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +343.00 USD
Pior negociação: -822 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +374.60 USD
Máxima perda consecutiva: -123.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
