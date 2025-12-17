SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / StartRader 30000
Mingze Yang

StartRader 30000

Mingze Yang
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
731
Negociações com lucro:
584 (79.89%)
Negociações com perda:
147 (20.11%)
Melhor negociação:
343.00 USD
Pior negociação:
-822.25 USD
Lucro bruto:
19 153.06 USD (112 209 pips)
Perda bruta:
-17 445.69 USD (98 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (374.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
793.35 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
60.41%
Depósito máximo carregado:
8.56%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
541
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
303 (41.45%)
Negociações curtas:
428 (58.55%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
32.80 USD
Perda média:
-118.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-123.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 596.75 USD (3)
Crescimento mensal:
5.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 808.45 USD
Máximo:
5 545.30 USD (16.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.41% (5 536.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.97% (1 435.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 731
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +343.00 USD
Pior negociação: -822 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +374.60 USD
Máxima perda consecutiva: -123.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 23:57
Share of trading days is too low
2025.12.17 23:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 22:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
StartRader 30000
99 USD por mês
6%
0
0
USD
32K
USD
2
0%
731
79%
60%
1.09
2.34
USD
16%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.