- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
68 (73.91%)
Negociações com perda:
24 (26.09%)
Melhor negociação:
29.44 USD
Pior negociação:
-9.95 USD
Lucro bruto:
162.62 USD (5 855 pips)
Perda bruta:
-57.50 USD (2 552 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (16.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.10 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
96.96%
Depósito máximo carregado:
6.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
4.78
Negociações longas:
54 (58.70%)
Negociações curtas:
38 (41.30%)
Fator de lucro:
2.83
Valor esperado:
1.14 USD
Lucro médio:
2.39 USD
Perda média:
-2.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-0.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.01 USD (3)
Crescimento mensal:
10.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.01 USD (2.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (22.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.92% (106.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD-STD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD-STD
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.44 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +16.44 USD
Máxima perda consecutiva: -0.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Slow and steady 20% profit per month target.
