Negociações:
43
Negociações com lucro:
29 (67.44%)
Negociações com perda:
14 (32.56%)
Melhor negociação:
57.60 USD
Pior negociação:
-62.00 USD
Lucro bruto:
738.51 USD (27 046 pips)
Perda bruta:
-381.81 USD (11 433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (480.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
480.93 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
12.77%
Depósito máximo carregado:
11.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
2.55
Negociações longas:
25 (58.14%)
Negociações curtas:
18 (41.86%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
8.30 USD
Lucro médio:
25.47 USD
Perda média:
-27.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-138.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.13 USD (3)
Crescimento mensal:
11.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
128.30 USD
Máximo:
139.82 USD (4.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.62% (139.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.42% (206.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|38
|US100cash#
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|354
|US100cash#
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|13K
|US100cash#
|3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.60 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +480.93 USD
Máxima perda consecutiva: -138.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
