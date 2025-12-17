- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 533
Negociações com lucro:
1 765 (49.95%)
Negociações com perda:
1 768 (50.04%)
Melhor negociação:
182.88 USD
Pior negociação:
-48.68 USD
Lucro bruto:
8 163.48 USD (384 269 pips)
Perda bruta:
-6 339.81 USD (448 863 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (284.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
402.86 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
50.90%
Depósito máximo carregado:
11.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1872
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
4.78
Negociações longas:
1 730 (48.97%)
Negociações curtas:
1 803 (51.03%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
4.63 USD
Perda média:
-3.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-314.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-314.80 USD (13)
Crescimento mensal:
19.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
184.32 USD
Máximo:
381.48 USD (3.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.75% (379.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.64% (1 138.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3533
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-65K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +182.88 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +284.14 USD
Máxima perda consecutiva: -314.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
99%
3 533
49%
51%
1.28
0.52
USD
USD
11%
1:500