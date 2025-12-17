SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Quick TP
Xue Feng Xu

Quick TP

Xue Feng Xu
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 533
Negociações com lucro:
1 765 (49.95%)
Negociações com perda:
1 768 (50.04%)
Melhor negociação:
182.88 USD
Pior negociação:
-48.68 USD
Lucro bruto:
8 163.48 USD (384 269 pips)
Perda bruta:
-6 339.81 USD (448 863 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (284.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
402.86 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
50.90%
Depósito máximo carregado:
11.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1872
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
4.78
Negociações longas:
1 730 (48.97%)
Negociações curtas:
1 803 (51.03%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
4.63 USD
Perda média:
-3.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-314.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-314.80 USD (13)
Crescimento mensal:
19.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
184.32 USD
Máximo:
381.48 USD (3.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.75% (379.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.64% (1 138.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3533
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -65K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +182.88 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +284.14 USD
Máxima perda consecutiva: -314.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
