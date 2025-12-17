SinaisSeções
ALEXANDER RONALD ROBERTO UNAS

GoldenSpark

0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -41%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
268 (80.72%)
Negociações com perda:
64 (19.28%)
Melhor negociação:
53.00 USD
Pior negociação:
-104.00 USD
Lucro bruto:
1 707.13 USD (146 655 pips)
Perda bruta:
-1 670.01 USD (135 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (250.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
250.48 USD (64)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
27.59%
Depósito máximo carregado:
3.63%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
245 (73.80%)
Negociações curtas:
87 (26.20%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.11 USD
Lucro médio:
6.37 USD
Perda média:
-26.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-228.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-319.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-69.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.63 USD
Máximo:
685.98 USD (11.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.07% (685.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.18% (218.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDu 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDu 37
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDu 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.00 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 64
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +250.48 USD
Máxima perda consecutiva: -228.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trade with combination style
Sem comentários
2026.01.08 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 19:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 18:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 17:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
