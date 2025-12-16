- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
21 (65.62%)
Negociações com perda:
11 (34.38%)
Melhor negociação:
1 687.66 USD
Pior negociação:
-1 802.25 USD
Lucro bruto:
6 192.74 USD (63 201 pips)
Perda bruta:
-4 676.60 USD (46 895 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (929.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 633.90 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
73.07%
Depósito máximo carregado:
13.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
21 (65.63%)
Negociações curtas:
11 (34.38%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
47.38 USD
Lucro médio:
294.89 USD
Perda média:
-425.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-752.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 574.10 USD (2)
Crescimento mensal:
1.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.63 USD
Máximo:
3 579.71 USD (3.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.40% (3 576.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.33% (1 327.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 687.66 USD
Pior negociação: -1 802 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +929.76 USD
Máxima perda consecutiva: -752.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
1 mais ...
