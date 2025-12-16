SinaisSeções
Shuangqing Liu

WH6254

Shuangqing Liu
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
22 (88.00%)
Negociações com perda:
3 (12.00%)
Melhor negociação:
6.14 USD
Pior negociação:
-2.44 USD
Lucro bruto:
55.18 USD (5 641 pips)
Perda bruta:
-6.02 USD (584 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (20.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.89 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.00
Atividade de negociação:
0.51%
Depósito máximo carregado:
6.79%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
20.15
Negociações longas:
16 (64.00%)
Negociações curtas:
9 (36.00%)
Fator de lucro:
9.17
Valor esperado:
1.97 USD
Lucro médio:
2.51 USD
Perda média:
-2.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.44 USD (1)
Crescimento mensal:
29.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.44 USD (2.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.29% (2.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.93% (5.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 49
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.14 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.89 USD
Máxima perda consecutiva: -2.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 mais ...
黄金策略，一次一单

大周期的顺势突破

每单都带动态止盈止损

建议200仓位一倍跟单

交流学习可以加微：jjj117118119

Sem comentários
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
