- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
780
Negociações com lucro:
545 (69.87%)
Negociações com perda:
235 (30.13%)
Melhor negociação:
73.28 USD
Pior negociação:
-158.52 USD
Lucro bruto:
1 703.75 USD (3 087 274 pips)
Perda bruta:
-1 689.89 USD (2 748 730 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (95.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.02 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
92.12%
Depósito máximo carregado:
34.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
283
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
410 (52.56%)
Negociações curtas:
370 (47.44%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
3.13 USD
Perda média:
-7.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-196.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-282.92 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.40%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
130.68 USD
Máximo:
485.76 USD (74.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.85% (485.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.26% (355.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|392
|XAUUSD
|318
|GBPJPY
|24
|GBPUSD
|19
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|104
|XAUUSD
|-46
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|-59
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|0
|EURUSD
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|356K
|XAUUSD
|-14K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPUSD
|-5.7K
|USDCHF
|363
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|331
|AUDNZD
|74
|EURUSD
|79
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +73.28 USD
Pior negociação: -159 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +95.02 USD
Máxima perda consecutiva: -196.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
|
TradersWay-Live
|3.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|3.88 × 123
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
|
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
Sem comentários
