Carlos Calvo Carcelen

CCC

Carlos Calvo Carcelen
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -4%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
780
Negociações com lucro:
545 (69.87%)
Negociações com perda:
235 (30.13%)
Melhor negociação:
73.28 USD
Pior negociação:
-158.52 USD
Lucro bruto:
1 703.75 USD (3 087 274 pips)
Perda bruta:
-1 689.89 USD (2 748 730 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (95.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.02 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
92.12%
Depósito máximo carregado:
34.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
283
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
410 (52.56%)
Negociações curtas:
370 (47.44%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
3.13 USD
Perda média:
-7.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-196.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-282.92 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.40%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
130.68 USD
Máximo:
485.76 USD (74.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.85% (485.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.26% (355.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 392
XAUUSD 318
GBPJPY 24
GBPUSD 19
USDCHF 15
AUDCAD 6
NZDCAD 3
AUDNZD 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 104
XAUUSD -46
GBPJPY 7
GBPUSD -59
USDCHF 3
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 0
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 356K
XAUUSD -14K
GBPJPY 1.3K
GBPUSD -5.7K
USDCHF 363
AUDCAD 183
NZDCAD 331
AUDNZD 74
EURUSD 79
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +73.28 USD
Pior negociação: -159 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +95.02 USD
Máxima perda consecutiva: -196.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
ICMarkets-Live14
2.98 × 91
TradersWay-Live
3.17 × 18
ICMarketsSC-Live06
3.88 × 123
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
RSGFinance-Live
5.99 × 100
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
Sem comentários
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
