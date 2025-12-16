- Crescimento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
58 (80.55%)
Negociações com perda:
14 (19.44%)
Melhor negociação:
18.15 USD
Pior negociação:
-6.68 USD
Lucro bruto:
175.51 USD (7 928 pips)
Perda bruta:
-30.04 USD (1 495 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (36.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.73 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.57
Atividade de negociação:
77.04%
Depósito máximo carregado:
7.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
11.60
Negociações longas:
42 (58.33%)
Negociações curtas:
30 (41.67%)
Fator de lucro:
5.84
Valor esperado:
2.02 USD
Lucro médio:
3.03 USD
Perda média:
-2.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-12.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.54 USD (3)
Crescimento mensal:
12.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.32 USD
Máximo:
12.54 USD (1.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.03% (12.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.65% (116.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|28
|AUDCAD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|82
|EURUSD
|54
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|496
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.15 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +36.67 USD
Máxima perda consecutiva: -12.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.53 × 79
|
Exness-Real16
|0.71 × 786
|
Exness-Real17
|0.81 × 1158
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.11 × 65
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
AC EU GU
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
100%
72
80%
77%
5.84
2.02
USD
USD
10%
1:500