Negociações:
289
Negociações com lucro:
211 (73.01%)
Negociações com perda:
78 (26.99%)
Melhor negociação:
28.80 USD
Pior negociação:
-110.37 USD
Lucro bruto:
782.45 USD (2 134 058 pips)
Perda bruta:
-623.89 USD (728 561 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (60.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.14 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
60.73%
Depósito máximo carregado:
69.58%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
168 (58.13%)
Negociações curtas:
121 (41.87%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.55 USD
Lucro médio:
3.71 USD
Perda média:
-8.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-128.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-128.37 USD (4)
Crescimento mensal:
37.73%
Previsão anual:
457.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
141.03 USD (10.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.53% (119.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.50% (116.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|BTCUSD
|66
|EURUSD
|23
|EURNZD
|16
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|82
|EURUSD
|50
|EURNZD
|-104
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|40
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|6
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-10
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|-4
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.1K
|BTCUSD
|947K
|EURUSD
|2.2K
|EURNZD
|-2.3K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|2K
|AUDUSD
|459
|USDCHF
|432
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-132
|EURGBP
|334
|USDCAD
|391
|AUDJPY
|-240
|AUDNZD
|188
|CADCHF
|89
|NZDCHF
|60
|CADJPY
|-120
|NZDCAD
|50
|EURAUD
|17
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.80 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +60.14 USD
Máxima perda consecutiva: -128.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Bicalho11
Sem comentários
