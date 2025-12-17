SinaisSeções
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho 11

Denis Rodrigo Bicalho
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 47%
VantageInternational-Live 5
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
289
Negociações com lucro:
211 (73.01%)
Negociações com perda:
78 (26.99%)
Melhor negociação:
28.80 USD
Pior negociação:
-110.37 USD
Lucro bruto:
782.45 USD (2 134 058 pips)
Perda bruta:
-623.89 USD (728 561 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (60.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.14 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
60.73%
Depósito máximo carregado:
69.58%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
168 (58.13%)
Negociações curtas:
121 (41.87%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.55 USD
Lucro médio:
3.71 USD
Perda média:
-8.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-128.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-128.37 USD (4)
Crescimento mensal:
37.73%
Previsão anual:
457.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
141.03 USD (10.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.53% (119.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.50% (116.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 132
BTCUSD 66
EURUSD 23
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
USDCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 22
BTCUSD 82
EURUSD 50
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
USDCHF 6
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.1K
BTCUSD 947K
EURUSD 2.2K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
USDCHF 432
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.80 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +60.14 USD
Máxima perda consecutiva: -128.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Bicalho11
Sem comentários
2025.12.27 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 23:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.92% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bicalho 11
30 USD por mês
47%
0
0
USD
202
USD
24
0%
289
73%
61%
1.25
0.55
USD
59%
1:100
