Negociações:
391
Negociações com lucro:
145 (37.08%)
Negociações com perda:
246 (62.92%)
Melhor negociação:
414.59 USD
Pior negociação:
-230.19 USD
Lucro bruto:
24 724.40 USD (2 494 968 pips)
Perda bruta:
-22 334.29 USD (2 262 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 437.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 437.05 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
75.44%
Depósito máximo carregado:
7.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
165
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
200 (51.15%)
Negociações curtas:
191 (48.85%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
6.11 USD
Lucro médio:
170.51 USD
Perda média:
-90.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-883.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-886.12 USD (10)
Crescimento mensal:
12.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
846.14 USD
Máximo:
1 535.06 USD (6.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.54% (1 535.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.53% (114.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|387
|USTEC
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.5K
|USTEC
|-100
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|246K
|USTEC
|-13K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +414.59 USD
Pior negociação: -230 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 437.05 USD
Máxima perda consecutiva: -883.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|49.61 × 175
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Signal Overview
This signal focuses exclusively on Gold (XAUUSD) and U.S. equity indices (Nasdaq / S&P), aiming to capture medium-term intraday to swing opportunities under clear directional bias.
The strategy is rule-based and fully systematic, combining trend structure, volatility control, and dynamic position management. Trades are executed only when predefined conditions are met; there is no discretionary intervention.
