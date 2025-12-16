SinaisSeções
Yang Hu

XAUUSD and US100

Yang Hu
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
391
Negociações com lucro:
145 (37.08%)
Negociações com perda:
246 (62.92%)
Melhor negociação:
414.59 USD
Pior negociação:
-230.19 USD
Lucro bruto:
24 724.40 USD (2 494 968 pips)
Perda bruta:
-22 334.29 USD (2 262 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 437.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 437.05 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
75.44%
Depósito máximo carregado:
7.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
165
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
200 (51.15%)
Negociações curtas:
191 (48.85%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
6.11 USD
Lucro médio:
170.51 USD
Perda média:
-90.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-883.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-886.12 USD (10)
Crescimento mensal:
12.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
846.14 USD
Máximo:
1 535.06 USD (6.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.54% (1 535.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.53% (114.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 387
USTEC 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.5K
USTEC -100
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 246K
USTEC -13K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +414.59 USD
Pior negociação: -230 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 437.05 USD
Máxima perda consecutiva: -883.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
49.61 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Signal Overview

This signal focuses exclusively on Gold (XAUUSD) and U.S. equity indices (Nasdaq / S&P), aiming to capture medium-term intraday to swing opportunities under clear directional bias.

The strategy is rule-based and fully systematic, combining trend structure, volatility control, and dynamic position management. Trades are executed only when predefined conditions are met; there is no discretionary intervention.

Sem comentários
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 16:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 16:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 16:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
