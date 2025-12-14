- Crescimento
Negociações:
19 538
Negociações com lucro:
13 911 (71.19%)
Negociações com perda:
5 627 (28.80%)
Melhor negociação:
135.89 USD
Pior negociação:
-481.90 USD
Lucro bruto:
62 531.91 USD (103 981 537 pips)
Perda bruta:
-60 732.75 USD (102 299 145 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
76 (52.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 422.53 USD (60)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
16.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
189
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.58
Negociações longas:
9 848 (50.40%)
Negociações curtas:
9 690 (49.60%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
4.50 USD
Perda média:
-10.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-438.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 266.81 USD (25)
Crescimento mensal:
-30.79%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
114.39 USD
Máximo:
3 081.53 USD (41.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.10% (2 453.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.78% (1 314.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTECm
|16441
|XAUUSDm
|3097
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTECm
|96
|XAUUSDm
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTECm
|606K
|XAUUSDm
|1.1M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +135.89 USD
Pior negociação: -482 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 60
Máximo de perdas consecutivas: 25
Máximo lucro consecutivo: +52.38 USD
Máxima perda consecutiva: -438.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
