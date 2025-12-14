SinaisSeções
Phu Quy Tran

Gold Steady Gowth

Phu Quy Tran
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
119 (68.78%)
Negociações com perda:
54 (31.21%)
Melhor negociação:
46.60 USD
Pior negociação:
-37.51 USD
Lucro bruto:
578.17 USD (54 783 pips)
Perda bruta:
-350.46 USD (34 111 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (121.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.64 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
76.66%
Depósito máximo carregado:
3.71%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
125 (72.25%)
Negociações curtas:
48 (27.75%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
1.32 USD
Lucro médio:
4.86 USD
Perda média:
-6.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-192.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-192.38 USD (8)
Crescimento mensal:
11.07%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.78 USD
Máximo:
213.42 USD (9.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.99% (213.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.94% (125.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.f 162
AUDCAD.f 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.f 220
AUDCAD.f 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.f 20K
AUDCAD.f 359
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.60 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +121.64 USD
Máxima perda consecutiva: -192.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.


Sem comentários
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 16:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 15:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Steady Gowth
30 USD por mês
11%
0
0
USD
2.5K
USD
2
97%
173
68%
77%
1.64
1.32
USD
10%
1:500
Copiar

