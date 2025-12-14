SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Long term Forex Fund
Phu Quy Tran

Long term Forex Fund

Phu Quy Tran
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
77 (68.14%)
Negociações com perda:
36 (31.86%)
Melhor negociação:
46.60 USD
Pior negociação:
-41.79 USD
Lucro bruto:
452.81 USD (36 790 pips)
Perda bruta:
-219.28 USD (21 866 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (96.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.33 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.40%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.21
Negociações longas:
52 (46.02%)
Negociações curtas:
61 (53.98%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
5.88 USD
Perda média:
-6.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-19.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.30 USD (3)
Crescimento mensal:
12.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.52 USD (21.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (105.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.86% (77.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.f 55
AUDCAD.f 52
NZDCAD.f 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.f 56
AUDCAD.f 161
NZDCAD.f 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.f 5.9K
AUDCAD.f 8.3K
NZDCAD.f 779
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.60 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +96.98 USD
Máxima perda consecutiva: -19.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
Sem comentários
2025.12.15 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
