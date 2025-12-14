- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
77 (68.14%)
Negociações com perda:
36 (31.86%)
Melhor negociação:
46.60 USD
Pior negociação:
-41.79 USD
Lucro bruto:
452.81 USD (36 790 pips)
Perda bruta:
-219.28 USD (21 866 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (96.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.33 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.40%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.21
Negociações longas:
52 (46.02%)
Negociações curtas:
61 (53.98%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
5.88 USD
Perda média:
-6.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-19.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.30 USD (3)
Crescimento mensal:
12.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.52 USD (21.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (105.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.86% (77.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|55
|AUDCAD.f
|52
|NZDCAD.f
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.f
|56
|AUDCAD.f
|161
|NZDCAD.f
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.f
|5.9K
|AUDCAD.f
|8.3K
|NZDCAD.f
|779
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.60 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +96.98 USD
Máxima perda consecutiva: -19.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
100%
113
68%
100%
2.06
2.07
USD
USD
5%
1:500