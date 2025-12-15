- Crescimento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
83 (38.78%)
Negociações com perda:
131 (61.21%)
Melhor negociação:
18.07 UST
Pior negociação:
-18.46 UST
Lucro bruto:
123.47 UST (4 308 pips)
Perda bruta:
-239.19 UST (7 294 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3.42 UST)
Máximo lucro consecutivo:
36.08 UST (4)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
4.26%
Depósito máximo carregado:
96.58%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
-0.97
Negociações longas:
119 (55.61%)
Negociações curtas:
95 (44.39%)
Fator de lucro:
0.52
Valor esperado:
-0.54 UST
Lucro médio:
1.49 UST
Perda média:
-1.83 UST
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-20.80 UST)
Máxima perda consecutiva:
-57.10 UST (10)
Crescimento mensal:
-16.53%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
119.85 UST
Máximo:
119.85 UST (17.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.54% (115.81 UST)
Pelo Capital Líquido:
3.08% (19.03 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|23
|USDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|EURJPY+
|17
|CADJPY+
|16
|AUDJPY+
|16
|CHFJPY+
|15
|GBPUSD+
|12
|GBPNZD+
|9
|GBPCAD+
|8
|EURGBP+
|8
|NZDUSD+
|7
|GBPCHF+
|7
|GBPAUD+
|6
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|5
|AUDUSD+
|4
|USDCHF+
|4
|NZDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|AUDNZD+
|2
|NZDCHF+
|2
|EURCAD+
|2
|AUDCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURAUD+
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY+
|-24
|USDJPY+
|1
|NZDJPY+
|-8
|EURJPY+
|-5
|CADJPY+
|-2
|AUDJPY+
|-7
|CHFJPY+
|-1
|GBPUSD+
|-13
|GBPNZD+
|-11
|GBPCAD+
|-14
|EURGBP+
|-10
|NZDUSD+
|-2
|GBPCHF+
|-14
|GBPAUD+
|0
|USDCAD+
|-2
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|-3
|USDCHF+
|0
|NZDCAD+
|-1
|EURNZD+
|0
|AUDNZD+
|0
|NZDCHF+
|-1
|EURCAD+
|0
|AUDCAD+
|0
|CADCHF+
|0
|EURCHF+
|0
|EURAUD+
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY+
|-818
|USDJPY+
|-13
|NZDJPY+
|-191
|EURJPY+
|-110
|CADJPY+
|-87
|AUDJPY+
|-210
|CHFJPY+
|-131
|GBPUSD+
|-275
|GBPNZD+
|-268
|GBPCAD+
|-391
|EURGBP+
|-54
|NZDUSD+
|-44
|GBPCHF+
|-306
|GBPAUD+
|-8
|USDCAD+
|-81
|EURUSD+
|104
|AUDUSD+
|-66
|USDCHF+
|15
|NZDCAD+
|-61
|EURNZD+
|1
|AUDNZD+
|-6
|NZDCHF+
|-53
|EURCAD+
|1
|AUDCAD+
|-16
|CADCHF+
|-18
|EURCHF+
|18
|EURAUD+
|82
Melhor negociação: +18.07 UST
Pior negociação: -18 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3.42 UST
Máxima perda consecutiva: -20.80 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
