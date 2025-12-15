SinaisSeções
Alexander Kobets

SPARTAN

Alexander Kobets
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -17%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
83 (38.78%)
Negociações com perda:
131 (61.21%)
Melhor negociação:
18.07 UST
Pior negociação:
-18.46 UST
Lucro bruto:
123.47 UST (4 308 pips)
Perda bruta:
-239.19 UST (7 294 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3.42 UST)
Máximo lucro consecutivo:
36.08 UST (4)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
4.26%
Depósito máximo carregado:
96.58%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
-0.97
Negociações longas:
119 (55.61%)
Negociações curtas:
95 (44.39%)
Fator de lucro:
0.52
Valor esperado:
-0.54 UST
Lucro médio:
1.49 UST
Perda média:
-1.83 UST
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-20.80 UST)
Máxima perda consecutiva:
-57.10 UST (10)
Crescimento mensal:
-16.53%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
119.85 UST
Máximo:
119.85 UST (17.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.54% (115.81 UST)
Pelo Capital Líquido:
3.08% (19.03 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY+ 23
USDJPY+ 19
NZDJPY+ 17
EURJPY+ 17
CADJPY+ 16
AUDJPY+ 16
CHFJPY+ 15
GBPUSD+ 12
GBPNZD+ 9
GBPCAD+ 8
EURGBP+ 8
NZDUSD+ 7
GBPCHF+ 7
GBPAUD+ 6
USDCAD+ 5
EURUSD+ 5
AUDUSD+ 4
USDCHF+ 4
NZDCAD+ 3
EURNZD+ 3
AUDNZD+ 2
NZDCHF+ 2
EURCAD+ 2
AUDCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURAUD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY+ -24
USDJPY+ 1
NZDJPY+ -8
EURJPY+ -5
CADJPY+ -2
AUDJPY+ -7
CHFJPY+ -1
GBPUSD+ -13
GBPNZD+ -11
GBPCAD+ -14
EURGBP+ -10
NZDUSD+ -2
GBPCHF+ -14
GBPAUD+ 0
USDCAD+ -2
EURUSD+ 1
AUDUSD+ -3
USDCHF+ 0
NZDCAD+ -1
EURNZD+ 0
AUDNZD+ 0
NZDCHF+ -1
EURCAD+ 0
AUDCAD+ 0
CADCHF+ 0
EURCHF+ 0
EURAUD+ 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY+ -818
USDJPY+ -13
NZDJPY+ -191
EURJPY+ -110
CADJPY+ -87
AUDJPY+ -210
CHFJPY+ -131
GBPUSD+ -275
GBPNZD+ -268
GBPCAD+ -391
EURGBP+ -54
NZDUSD+ -44
GBPCHF+ -306
GBPAUD+ -8
USDCAD+ -81
EURUSD+ 104
AUDUSD+ -66
USDCHF+ 15
NZDCAD+ -61
EURNZD+ 1
AUDNZD+ -6
NZDCHF+ -53
EURCAD+ 1
AUDCAD+ -16
CADCHF+ -18
EURCHF+ 18
EURAUD+ 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.07 UST
Pior negociação: -18 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3.42 UST
Máxima perda consecutiva: -20.80 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
2025.12.16 09:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SPARTAN
30 USD por mês
-17%
0
0
USD
584
UST
2
99%
214
38%
4%
0.51
-0.54
UST
17%
1:500
