JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Two are the XAUUSD strategies

0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 47%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
21 (48.83%)
Negociações com perda:
22 (51.16%)
Melhor negociação:
42.52 EUR
Pior negociação:
-20.97 EUR
Lucro bruto:
259.75 EUR (22 991 pips)
Perda bruta:
-194.75 EUR (14 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (137.44 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
137.44 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
9.70%
Depósito máximo carregado:
45.59%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
31 (72.09%)
Negociações curtas:
12 (27.91%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
1.51 EUR
Lucro médio:
12.37 EUR
Perda média:
-8.85 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-15.84 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-46.40 EUR (4)
Crescimento mensal:
46.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.09 EUR
Máximo:
61.34 EUR (27.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.63% (46.88 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.58% (6.66 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 74
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.52 EUR
Pior negociação: -21 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +137.44 EUR
Máxima perda consecutiva: -15.84 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Sem comentários
2025.12.31 05:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 05:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 01:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 00:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 23:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 13:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 21:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Two are the XAUUSD strategies
50 USD por mês
47%
0
0
USD
79
EUR
3
100%
43
48%
10%
1.33
1.51
EUR
38%
1:300
