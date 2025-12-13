- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
21 (48.83%)
Negociações com perda:
22 (51.16%)
Melhor negociação:
42.52 EUR
Pior negociação:
-20.97 EUR
Lucro bruto:
259.75 EUR (22 991 pips)
Perda bruta:
-194.75 EUR (14 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (137.44 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
137.44 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
9.70%
Depósito máximo carregado:
45.59%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
31 (72.09%)
Negociações curtas:
12 (27.91%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
1.51 EUR
Lucro médio:
12.37 EUR
Perda média:
-8.85 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-15.84 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-46.40 EUR (4)
Crescimento mensal:
46.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.09 EUR
Máximo:
61.34 EUR (27.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.63% (46.88 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.58% (6.66 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.52 EUR
Pior negociação: -21 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +137.44 EUR
Máxima perda consecutiva: -15.84 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
47%
0
0
USD
USD
79
EUR
EUR
3
100%
43
48%
10%
1.33
1.51
EUR
EUR
38%
1:300