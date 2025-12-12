- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
63 (76.82%)
Negociações com perda:
19 (23.17%)
Melhor negociação:
17.40 USD
Pior negociação:
-15.27 USD
Lucro bruto:
183.80 USD (177 504 pips)
Perda bruta:
-103.32 USD (102 675 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (16.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.02 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
41.13%
Depósito máximo carregado:
2.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.69
Negociações longas:
47 (57.32%)
Negociações curtas:
35 (42.68%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
2.92 USD
Perda média:
-5.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-28.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.36 USD (2)
Crescimento mensal:
53.83%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
29.95 USD (48.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.45% (29.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.11% (7.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.40 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +16.47 USD
Máxima perda consecutiva: -28.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
324%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
9
89%
82
76%
41%
1.77
0.98
USD
USD
48%
1:500